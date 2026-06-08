Sancaktepe, Sma Hastası Metehan'ı Tedavisi İçin Dubai'ye Uğurladı

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle, 140 günlük bağış kampanyası tamamlanan SMA hastası Metehan Gölgeci, gen tedavisi görmek üzere Dubai'ye uğurlandı.

Sancaktepe, SMA ile mücadele eden Metehan Gölgeci'nin tedavi masraflarının toplanmasıyla büyük bir zaferi kutladı. 140 gün süren zorlu bağış kampanyasını başarıyla tamamlayan Metehan, tedavi süreci için Dubai'ye gitmeye hazırlanıyor.

Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uğurlama töreninde, ilçe sakinleri Metehan'ı yalnız bırakmadı. Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş, Metehan'ın sağlığına kavuşması için umutlarını gökyüzüne bırakılan rengarenk balonlarla ifade etti.

Dayanışma ruhunun zirveye çıktığı anlarda, daha önce kanseri yenen minik Ali Asaf ve ailesinin de Metehan'a destek olmak için alanda bulunması, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Kampanya sürecini değerlendiren baba Emre Gölgeci, 140 günlük mücadelenin sabır ve dayanışma ile zafere ulaştığını belirtti. Gölgeci, "Bugün, 140 günlük büyük bir emeği taçlandırdığımız gün. 'Savaş ne kadar büyükse, zafer de o kadar büyüktür' düsturuyla hareket ettik. Kimse milyonlar bağışlamadı ama halkımız azlarını birleştirerek dev bir umut oluşturdu. Başardık, hep beraber başardık" dedi.

Duygularını gözyaşları içinde dile getiren anne Sibel Gölgeci ise evladının tedaviye bir adım daha yaklaşmasından duyduğu mutluluğu, "Gece gündüz demeden büyük bir mücadele verdik. Bize inanan ve sesimizi duyurmamıza yardımcı olan herkese minnettarız. Metehan'ın ilacına kavuşması için elinden geleni yapan herkesten Allah razı olsun" sözleriyle paylaştı.