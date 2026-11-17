Spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 2 hastalığıyla yaşayan ve özel olarak tasarlanan bir çantayla arkadaşlarının sırtında Avrupa'yı gezen Amerikalı yazar Kevan Chandler, hayatın zorluklarını aşmada karşılıklı dayanışmanın ve birbirine destek olmanın önemini vurguluyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Chandler, engellilik deneyimini, çocukluğunda ailesinin ve arkadaşlarının yaklaşımını, Avrupa yolculuğunda unutamadığı anları ve karşılıklı dayanışmanın hikayesini anlattı.

Çocukluğundan itibaren ailesinin, kız kardeşinin ve arkadaşlarının desteğiyle hayatın içinde yer alan Chandler, Paris sokaklarında dans ettiği, İngiltere kırsalını keşfettiği ve İrlanda'daki Skellig Michael Adası'na tırmandığı yolculuğunda, arkadaşlarıyla birlikte engelleri aştığını dile getirdi.

Üç haftalık Avrupa macerasının ardından dünyanın farklı ülkelerinden benzer durumdaki ailelerin kendisine ulaşması üzerine "We Carry Kevan" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşu hayata geçiren Chandler, bugüne kadar 50 ülkedeki ailelere 1300'den fazla özel tasarlanmış sırt çantası ulaştırdıklarını belirtti.

"Çocukluğumdan beri biliyordum"

Büyürken kendisini hiçbir zaman kötü anlamda farklı hissetmediğini söyleyen Chandler, "Diğer çocukların yapabildiği bazı şeyleri yapamadığımı veya bunları farklı şekillerde gerçekleştirmek zorunda olduğumu her zaman biliyordum. Ancak bu benim için kötü bir durum değildi. Hayatın bir parçasıydı ve ailemle, çevremdeki insanlarla birlikte bunun üstesinden gelmenin yollarını buluyorduk." diye konuştu.

Küçük bir kasabada doğduğunu ve herkesin birbirini tanımasının avantajını gördüğünü anlatan Chandler, hastalığının ve engelliliğinin daha en başından itibaren çevrede normal karşılandığını belirtti.

Kız kardeşinin de aynı hastalığı taşıdığını ve bu nedenle hiçbir zaman yalnız veya engelliliği yüzünden toplumdan soyutlanmış hissetmediğini dile getiren yazar Chandler, "Yanımda her zaman benimle aynı deneyimi paylaşan biri vardı. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan birkaç arkadaşımız daha bulunuyordu. Bu da kendimi bir topluluğun parçası olarak görmeme yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Chandler, ailesinin her zaman destekçisi olduğunu, sorun çıkaran değil çözüm üreten bir ailede büyüdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim kimliğimi belirleyen şeyin engelliliğim, sınırlılıklarım veya başarılarım değil, onunla kurduğum ilişki olduğunu öğrettiler. Bu yaklaşım, bugün kim olduğumu, engelliliğimi ve diğer engelli bireyleri nasıl değerlendirdiğimi, dünyaya ve hayata nasıl baktığımı büyük ölçüde şekillendirdi. Hayatın yaşamaya ve her gün kutlanmaya değer olduğuna inanıyorum. Zorluklarla karşılaştığınızda, bazen her gün, hatta her saat yeni sorunlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak bu sorunların üzerine gitmeli, çözümler bulmalı ve hayatınıza devam etmelisiniz."

Chandler, bazı zamanlarda kendisini kanıtlaması gerektiği hissine kapıldığını ama bu duygunun hayatına yön vermediğini bildirerek, aile sevgisi ve inancı sayesinde huzuru bulduğuna dikkati çekti.

Toplumun engelli bireylere yönelik iki farklı uç yaklaşım sergilediğine işaret eden Chandler, engellilerin kimi zaman acınacak kişiler kimi zaman da olağanüstü başarılar elde ederek başkalarına ilham vermesi beklenen insanlar olarak görüldüğünü vurguladı.

Arkadaşlarının sırtında Avrupa'yı gezdi

Chandler, 2016 yılında dört arkadaşıyla çıktığı Avrupa yolculuğu fikrinin daha önce birlikte gerçekleştirdikleri küçük maceralardan doğduğunu anlattı.

Bir arkadaşının evine gitmek istediklerinde tekerlekli sandalyesinin basamaklardan geçemediğini belirten Chandler, bu tür durumlarda arkadaşlarının kendisini kucaklarında taşıyarak eve götürdüğünü aktardı.

Bir süre sonra tekerlekli sandalyesi olmadan neler yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını kaydeden Chandler, ilk olarak basit bir sırt çantası hazırladıklarını ve arkadaşlarıyla Kuzey Carolina'daki kanalizasyon tünellerini keşfettiklerini bildirdi.

Bu deneyimin ardından Avrupa'ya gitmeye karar verdiklerini anlatan Chandler, üç hafta sürecek yolculuk için daha sağlam ve güvenli bir sırt çantası tasarladıklarını ifade etti.

Avrupa'da ziyaret etmek istedikleri pek çok yerin tekerlekli sandalye kullanan biri için erişilebilir olmadığını fark ettiklerini dile getiren Chandler, "Tekerlekli sandalyemi evde bıraktık. Dört arkadaşım, üç hafta boyunca sırayla bu sırt çantasıyla beni taşıdı. Paris sokaklarında dans ettik. İngiltere kırsalını keşfettik, birkaç çitin üzerinden atladık ve ormanlarda yürüdük." dedi.

Avrupa yolculuğunda en sevdiği anların yalnızca macera dolu aktivitelerden ibaret olmadığını vurgulayan Chandler, arkadaşlarıyla geçirdiği sakin zamanların da kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Bir akşam yemeğinin ardından sahile gittiklerini, tekneleri izleyip şarkılar söylediklerini ve şakalaştıklarını anlatan Chandler, yolculuk sırasında burnunun kırılması gibi zorlu anlar da yaşadığını aktardı.

Chandler, yolculuğun kendisi için en değerli tarafının arkadaşlarıyla birlikte olmak olduğunu belirterek, "Onlar bana baktılar, benimle ilgilendiler. Benim de onlara karşı sorumluluklarım ve onlarla ilgilenmekten duyduğum mutluluk vardı." diye konuştu.

Günlük hayatında da başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten Chandler, eşinin kişisel bakımında kendisine destek olduğunu, ayrıca evlerine gelen kişilerin duş alma ve tuvalet gibi ihtiyaçlarında yardımcı olduğunu anlattı.

"Bence bağımsızlık, toplumun benimsediği bir yalandan ibaret"

İnsanların birbirine destek olmasının, başkalarını kendinden önce tutmanın ve karşılıklı dayanışmanın önemine işaret eden Chandler, şunları kaydetti:

"Daha fazla insan sürece dahil olduğunda, insanları hayatımıza davet edip ihtiyaçlarımızın bir parçası haline getirdiğimizde her şey çok daha anlamlı ve güzel oluyor. Ben karşılıklı bağımlılık ve dayanışma fikrine gerçekten inanıyorum. Birbirimize sahip çıkmak, birbirimize güvenmek ve ihtiyaçlarımızı birbirimizle paylaşmak çok önemli. Bence bağımsızlık, toplumun benimsediği bir yalandan ibaret. Üstelik bu yalan insanı mutsuzluğa ve nihayetinde ölüme sürüklüyor. Öyleyse neden yaşamayı, hayatı bütün zenginliğiyle deneyimlemeyi tercih etmeyelim? Bunu da ancak birlikte başarabiliriz."