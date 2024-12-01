SMO Kuveyris Havaalanı'nı Ele Geçirdi - Son Dakika
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SMO Kuveyris Havaalanı'nı Ele Geçirdi

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Kuveyris Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin lojistik hattını kesti.

01.12.2024 14:47
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Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç lojistik hattını kesti.

PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı.

SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.

Kuveyris Askeri Havaalanı, İsrail tarafından da birçok kez hedef alınmıştı.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, bu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG'li terörist Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka ile Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu.

Kaynak: AA

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