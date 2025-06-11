Smotrich'ten, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının dokunulmazlığının kaldırılması talimatı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" sona erdirilmesi emrini vererek, Filistin bankacılık sisteminin çökmesi tehlikesini gündeme getirdiği bildirildi.

Smotrich'in ofisinden yapılan açıklamada, "Maliye Bakanı Smotrich, Genel Muhasebeci Yehiel Rotenberg'e, Filistin yönetimindeki bankalarla işlem yapmaya devam eden bankalara tanınan dokunulmazlığın kaldırılması talimatını verdi." denildi.

Açıklamada, bu adımın, Filistin Yönetimi'nin dünya çapında İsrail'i meşruiyetsizleştirme kampanyası yürütmesi üzerine atıldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Kasım 2024'te, İsrail bankalarının Filistin bankalarıyla işlem yapmasına yönelik dokunulmazlığın, Kasım 2025 sonuna kadar uzatılmasını onaylamıştı.

AA muhabirine göre, İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapmaları halinde yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garantiye ihtiyaç duyuyor ve Smotrich'in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor.

İki İsrail bankası olan Discount Bank ve Bank Hapoalim, Filistin ve İsrail bankaları arasındaki ile Filistin ve uluslararası bankalar arasındaki finansal işlemleri gerçekleştiriyor.

Söz konusu iki banka, İsrail'deki ceza davalarından hükümet muafiyetine ve kendilerine karşı açılan hukuk davaları için tazminata sahiptir. Tazminat, İsrail Maliye Bakanlığı Muhasebe Genel Ofisi tarafından veriliyor.

Kanalı 12 televizyonunun haberine göre, Smotrich'in kararı, Filistin bankacılık sisteminin ekonomik çöküşü anlamına geliyor.

İsrail, Filistin yönetiminin ekonomisini daha da zayıflatmak için Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoymak da dahil olmak üzere çok sayıda icraatta bulunuyor.

İsrail'in kesinti yaptığı vergi gelirleri

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkardı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetti.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 220 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarda kesinti yaptığı ödemeyi kabul etmeyip İsrail'e iade etti. Gazze'ye tahsis edilen miktarın ise yaklaşık 75 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

İsrail'in, vergilerden yaptığı toplam kesinti ise ayda en az 135 milyon doları buluyor.