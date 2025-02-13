Sobadan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Sobadan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sobadan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 45 yaşındaki Ufuk Çevrimkaya hayatını kaybederken, 26 yaşındaki kardeşi Mustafa Çevrimkaya tedavi altına alındı.

13.02.2025 16:23  Güncelleme: 16:25
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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ufuk Çevrimkaya (45) öldü, kardeşi Mustafa Çevrimkaya (26) tedavi altına alındı.

Olay, Şarköy'ün Aşağı Kalamış Mahallesi'nde meydana geldi. Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Ufuk Çevrimkaya ile Mustafa Çevrimkaya, dün gece sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre, gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı. Sabah uyanan anne Saliha Çevrimkaya, çocuklarının hareketsiz olduğunu görünce komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ufuk Çevrimkaya'nın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrimkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sobadan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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