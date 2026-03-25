Sobadan Kıvılcım Yangını, 1 Ev Kül Oldu

25.03.2026 12:20
Erzurum Şenkaya'da sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir ev yandı, can kaybı yok.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesi kırsal Gaziler Mahallesi'nde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Mahallede küçükbaş hayvancılık yapan Murat Karakaş, sobayı yaktıktan sonra koyunları otlatmaya gitti. Kimsenin olmadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden yükselen dumanları görenler, Şenkaya ilçesindeki itfaiye ekibine bilgi verdi. Mahalleye gelen itfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

