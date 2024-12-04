Sobadan Sızan Gaz, Emekli Öğretmeni Öldürdü - Son Dakika
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Sobadan Sızan Gaz, Emekli Öğretmeni Öldürdü

Sobadan Sızan Gaz, Emekli Öğretmeni Öldürdü

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 83 yaşındaki Hüseyin İnangu yaşamını yitirdi.

04.12.2024 23:47
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Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu (83) ile kardeşi Makbule İnangu'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan Makbule İnangu'yu, Numune Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sobadan Sızan Gaz, Emekli Öğretmeni Öldürdü - Son Dakika

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