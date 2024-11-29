Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen 73 yaşındaki Şükrü Gürsoy ve 67 yaşındaki eşi Hatice Gürsoy, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

29.11.2024 19:17
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde oturdukları köy evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Şükrü (73) ve eşi Hatice Gürsoy (67), yaşamını yitirdi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy'de oturan Şükrü ve eşi Hatice Gürsoy'dan haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte eve giren ekipler, karı- kocayı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürsoy çiftinin sobadan sızan gazdan zehirlenerek, yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürsoy çiftinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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