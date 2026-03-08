Sobadan Sızıntı, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabahçe Mahallesi'nde Besra Çetin (50), Neşet Çetin (50), Enes Çetin (15) ve Hüsna Çetin (13) yaşadıkları evde sobadan yayılan dumandan etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
