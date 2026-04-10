Şehirler Arası ve Uluslararası Şoförler Yıpranma Payından Dışlanıyor
Şehirler Arası ve Uluslararası Şoförler Yıpranma Payından Dışlanıyor

10.04.2026 08:19
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, ağır riskli meslekler için yıpranma payı sağlarken, otobüs, kamyon ve tır şoförlerini bu uygulamanın dışına itiyor. Zorlu çalışma koşullarında görev yapan şoförler, sosyal güvenceden mahrum kalmadan, fiili hizmet süresi zammı talep ediyor.

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, ağır riskli meslekler için fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) uygulayarak erken emeklilik ve ilave prim günü sağlıyor. Ancak şehirler arası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve tır şoförleri bu kapsamın dışında tutuluyor.

Bu şoförler, günlerce süren yolculuklar, saatlerce direksiyon başında kalma, uykusuzluk, düzensiz beslenme ve aileden kopuk yaşam gibi zorlu koşullarla karşı karşıya. Trafik kazaları, ağır tonajlı araç kontrolü ve zaman baskısı, hem fiziksel hem psikolojik yıpranmaya neden oluyor. Ekonomiyi sürdüren bu görünmez kahramanlar, hayati bir rol üstlenmelerine rağmen sosyal güvenlikte yeterli karşılık bulamıyor.

Fiili hizmet süresi zammı, ağır çalışma koşullarının doğal sonucu olarak bu şoförler için de uygulanmalıdır. Her yıl en az 90 gün zammı tanımlanması, sosyal adaletin gereği ve mesleğin sürdürülebilirliği açısından kritiktir. Bu düzenleme, devletin riski kabul etmesi anlamına gelir ve gecikmiş bir hakkın teslimi olarak görülmelidir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
