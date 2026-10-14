Sofya çevresinde 11 Starlink anteni kundaklandı, milletvekili DANS'tan açıklama istedi - Son Dakika
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Sofya çevresinde 11 Starlink anteni kundaklandı, milletvekili DANS'tan açıklama istedi

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Sofya çevresinde Starlink'e ait 17 uydu haberleşme anteninden 11'inin iki maskeli kişi tarafından kundaklandığı bildirildi. Milletvekili İvaylo Mirchev DANS ve İçişleri Bakanlığından açıklama isterken Başbakan Rumen Radev soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya çevresinde, Starlink'e ait 17 uydu haberleşme anteninden 11'inin kundaklandığı bildirildi.

"Evet, Bulgaristan" parlamento grubu milletvekili İvaylo Mirchev, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sofya çevresindeki 11 Starlink anteninin iki maskeli kişi tarafından kundaklandığını belirterek, Ulusal Güvenlik Devlet Ajansı (DANS) ile İçişleri Bakanlığından olayla ilgili açıklama yapmalarını istedi.

Sofya yakınlarında hedef alınan antenlerin uydu iletişiminde önemli rol oynadığını dile getiren Mirchev, "Bu antenlerin, uydularla ana iletişimi sağlayan antenler olması nedeniyle özellikle hedef alındığı açık. Eylül sonunda Polonya'da da yine Starlink'e ait aynı tür antenler hedef alındı. Polonya devleti nasıl tepki verdi? Halkı, kamuoyunu bilgilendirdi ve çok hızlı harekete geçti." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, "Soruşturma açısından durum kontrol altında. Yetkililerin elde edilen bulguları şimdiden açıklaması, ulaşmayı hedeflediğimiz sonucu tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.

Radev, DANS Başkanı Plamen Toncev'den soruşturmanın ayrıntılarını açıklamamasını istedi.

Kaynak: AA
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