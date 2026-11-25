Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, aile içi şiddetle mücadeleye katkı sağlamak, şiddet mağdurlarına destek olmak ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yardım konseri düzenlendi.

"Şiddetsiz Hayat" adlı konser, Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği ile Kadın Askerler Derneği tarafından, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın himayesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da Askeri Ataşe olarak görev yaptığı dönemde yeniçeri kıyafetiyle katıldığı balonun düzenlendiği tarihi Merkez Orduevi'nde gerçekleştirildi.

Şiddet mağdurlarına uzun süredir destek veren kuruluşların temsilcileri ile kurum yetkililerini bir araya getiren etkinliğe, Bulgaristan'ın eski çarı ve eski Bulgaristan Başbakanı Simeon Sakskoburggotski de katıldı.

Konserin öne çıkan amaçlarından biri, Kırcaali'de aile içi şiddet mağduru kadınların geçici olarak barınabileceği bir kriz merkezi kurulması oldu.

Bulgar ve Türk İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Türker, konser öncesi yaptığı konuşmada, kriz merkezlerinin önemine dikkati çekerek, şiddete maruz kalan kadınların gidecek güvenli bir yer bulamadıklarında şiddet uygulayan kişinin yanına dönmek zorunda kalabildiğini belirtti.

Türker, Kırcaali'de kurulması planlanan kriz merkezinin Mart 2027'ye kadar tamamlanmasını hedeflediklerini, burada kadınlara psikolojik destek sunulmasının yanı sıra üretim yapabilecekleri ve çalışabilecekleri imkanlar oluşturulacağını kaydetti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Bulgar-Türk Kadın İş Kulübünün Hatay'da bir okulun yapımına destek verdiğini hatırlattı.

Bu dayanışmanın kendileri için unutulmaz olduğunu aktaran Uyanık, okul inşa etmenin yalnızca duvar örmekten ibaret olmadığını, yıkılan hayatları yeniden ayağa kaldırmak ve çocukların geleceğine katkı sunmak anlamına geldiğini ifade etti.

Uyanık, Kırcaali'de kurulacak kriz merkezinin de şiddet mağdurlarına güvenli bir yaşamın kapısını açacağını vurgulayarak, "Bazen güvenle açılan bir kapı, bir insanın bütün hayatını değiştirebilir." dedi.???????