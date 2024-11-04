Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa dikkati çekti - Son Dakika
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Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa dikkati çekti

Soğuk algınlığı geçiren Iğdır Valisi Ercan Turan, aile hekimine muayene olup birinci basamak sağlık hizmetlerine dikkati çekti.

04.11.2024 12:47
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Soğuk algınlığı geçiren Iğdır Valisi Ercan Turan, aile hekimine muayene olup birinci basamak sağlık hizmetlerine dikkati çekti.

Vali Turan, soğuk algınlığı şikayetiyle 15 Temmuz Şehitleri Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

Buradaki hastaları ziyaret edip sağlık personeliyle görüşen Vali Turan, daha sonra aile hekimi Gökçe Turan'a muayene oldu.

Vali Turan, bugün birinci basamak sağlık hizmeti olan aile hekimini ziyaret ettiğini belirtti.

Soğuk algınlığı geçirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Ufak bir soğuk algınlığı başlangıcı vardı. Muayene olmak istedim ve burada birinci basamak sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. İlimizde 60 aile hekimimiz, 22 aile sağlığı merkezimiz var. Bu ay sağ olsun Sağlık Bakanımızın sayesinde 7 hekim daha atandı, tüm kadrolarımız doldu, vatandaşlarımıza çok güzel bir şekilde hizmet veriyorlar. Iğdır'da sağlık hizmetleri noktasında gayretli olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımız hastane müjdesini ilimize verdi, inşallah bu yıl bitmeden temelini atmayı ümit ediyoruz, 400 yataklı hastanemiz Iğdır'ımız için bir şans. Milletvekilimiz Cantürk Alagöz de çok büyük gayret etmişti, Allah razı olsun. Tüm hemşerilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Soğuk algınlığında aile hekimine başvuran Iğdır Valisi, birinci basamağa dikkati çekti - Son Dakika

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