Soğukta Bayılan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

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Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da otobüs durağında hafif düzeyde hipotermiye maruz kalan yaşlı bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hilalkent semtindeki bir otobüs durağında 74 yaşındaki Burhanettin A'yı hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar üzerine battaniye örttükleri yaşlı adamı soğuktan korumaya çalıştı. İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yaşlı vatandaşı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Şeker hastası olan ve tedaviye alınan Burhanettin A'nın genel durumunun iyi olduğu, şekerinin düşmesine bağlı durakta baygınlık geçirip hafif düzeyde hipotermiye maruz kaldığı öğrenildi.