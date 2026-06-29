Söğüt'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Akçasu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Söğüt Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevresindeki seralara sıçramadan söndürüldü.