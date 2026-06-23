Söğütlü Roket Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Söğütlü Roket Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

23.06.2026 17:46
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Söğütlü'de düzenlenen şenlikte gençler roket fırlatarak bilim ve teknolojiye dair projelerini sergiledi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde "Söğütlü Roket Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Söğütlü Belediyesi ve Skyforce-F Aerospace Havacılık Kulübünce Maksudiye Mahallesinde düzenlenen etkinlik, bilim, teknoloji ve havacılık alanlarına ilgi duyan yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, roket gösterileri, bilimsel proje sunumları, teknolojik uygulamalar ile eğitici faaliyetler yer aldı.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinden 60 takım katıldığı şenlikte, gün boyunca yaklaşık 400 roket fırlatıldı. Öğrenciler yarışma heyecanı yaşamalarının yanı sıra bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakır, AA muhabirine, şenliğin festival havasında gerçekleştirildiğini, gençlerin projeye gösterdiği ilgi ve heyecanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarından gurur duyduklarını dile getiren Bakır, "Bayrağımızı gökyüzünde ve uzayın derinliklerinde en yükseklerde dalgalandıracaklarına inanıyoruz. Geleceğin roket, uzay ve uçak mühendisleri bugün burada. Bu alandaki hevesleri ve azimleriyle çok daha büyük başarılara ulaşacaklar. Uluslararası alanda da önemli çalışmalara imza atacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Bakır, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze de insanın var olduğu günden bu yana gözünü hep gökyüzüne çevirdiğini belirtti.

Şenlikte gerçekleştirilen çalışmaların küçük adımlar olduğunu ancak bu projelerin yarının daha büyük, daha gelişmiş ve daha profesyonel çalışmaların temelini oluşturacağını vurgulayan Göze, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara, öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren herkese teşekkür etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Şenliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kurt, özellikle gençlerin ortaya koyduğu çaba ve heyecanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Böylesine önemli bir etkinliğin Söğütlü'de düzenlenmesinin ilçenin bilim ve teknoloji alanındaki vizyonuna katkı sunduğunu vurgulayan Kurt, "Burada emek veren bütün gençlerimize güveniyoruz. Onların bilim ve teknoloji alanındaki başarılarının gelecekte çok daha önemli noktalara ulaşacağına inanıyoruz. Bu heyecanın ve başarının bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Skyforce-F Havacılık Kulübü Başkanı Fatih Salihoğlu, Söğütlü Emniyet Müdürü Ümit Karatepe ve çok sayıda davetlinin katıldığı şenlikte, gençlerin bilimsel çalışmaları sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söğütlü Roket Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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