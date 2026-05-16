Sohmarik Yaylası Doğaseverlerin Gözdesi
16.05.2026 18:48
Erzincan Kemah'taki Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerindeki Sohmarik Yaylası, bahar mevsimiyle yeşile büründü. Rengarenk çiçekleri, erimeyen kar örtüsü ve dereleriyle dikkat çeken yayla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Kampçılar, fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenleri de bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Birbirinden farklı çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip yayla, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçisi, boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri gibi birçok yabani hayvana da yaşam alanı sunuyor.

Doğaseverlere eşsiz manzaralar sunan yayla, Erzincan'ın öne çıkan doğal destinasyonları arasında gösteriliyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
