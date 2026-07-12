Sohmarik Yaylası’nda Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sohmarik Yaylası’nda Kayak Keyfi

Sohmarik Yaylası’nda Kayak Keyfi
12.07.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'daki Sohmarik Yaylası'nda, kayak antrenörü Canser Atila buzul gölünde kayak yaptı.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası'nda, 2 bin 500 metre rakımda bulunan ve konumu sayesinde yıl boyunca buzları çözülmeyen göl üzerinde, Canser Atila kayak yaptı.

Kemah ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Munzur Dağları eteklerindeki yayla, kampçılar, fotoğrafçılar ve belgesel çekimi yapanların ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı çiçek ve endemik bitki örtüsüne sahip yayla, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçisi, bozayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik türleri gibi birçok yabani hayvana da yaşam alanı sunuyor.

Bir tarafta yeşilin renklerine bürünen Sohmarik Yaylası'nın kuzeyinde ise 12 ay kar ve buz eksik olmuyor. Bölgeye, kros motosikletleriyle çıkan kayak antrenörü Canser Atila ile paraşüt eğitmeni Ali Zaimoğlu, adrenalin dolu anlar yaşadı. Sohmarik Yaylasının kuzeyinde gerçekleştirilen etkinlikte Canser Atila, buzul gölü üzerinde kayak yaptı. Ali Zaimoğlu ise aynı anda yamaç paraşütüyle göl üzerinde uçuş yaptı.

'12 AY BOYUNCA ERİMİYOR'

Kayak ve paraşüt uçuşu sonrası konuşan Canser Atila, " Erzincan'dan kros motosikletlerimizle çıkıp Kemah Sohmarik Yaylası'na geldik. Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda buzul gölümüz var. Kuzeyde olması sebebiyle 12 ay boyunca buzul gölü erimiyor. Biz de bunu fırsata çevirdik. Ali Zaimoğlu hocam paraşütle uçtu ben de kayakla gölden geçtim" dedi.

Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel, Kemah, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sohmarik Yaylası’nda Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:10
İran’dan ABD’ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
07:48
Milyonların hayal kırıklığı 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:05:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Sohmarik Yaylası’nda Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.