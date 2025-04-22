Sokak Hayvanları Derneği Suçlamalarla Karşılaştı - Son Dakika
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Sokak Hayvanları Derneği Suçlamalarla Karşılaştı

16 sanık, bağış paralarını kişisel amaçlarla kullanmakla suçlanıyor; 12 yıl hapis isteniyor.

22.04.2025 10:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 16 sanık hakkında zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında dernek başkanı Özgünlü'nün de bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıkların Yaşama Tutunan Patiler Derneğine gönderilen bağış paralarını, dernek amacıyla bağdaşmayacak şekilde tasarruf ederek kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinme amacıyla kullandıkları bildirildi.

Sanıkların bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardıkları kaydedilen iddianamede, "Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, öncül suçtan elde edilen gelirlerin sahte fatura düzenlenmesi, taşınır ve taşınmaz alımı ile bankacılık işlemleri yoluyla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, dernek yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı şekilde yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" tahsis edildiği, dernek hesabından çekilen paraların yeniden dernek hesabına yatırılmadığı ve sanıkların kişisel hesaplarında aklandığı aktarıldı.

Ayrıca, mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte faturalar düzenlenerek, mama alınmış gibi gösterildiği bu yöntemle derneğin zarara uğratıldığı tespit edildi.

Bağış paraları sanıkların hesaplarına aktarılmış

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporuna da yer verilerek, derneğin banka hesaplarındaki transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, hesaplarda bulunan tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve diğer sanıkların hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen sanıklar, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Rüya Bilgi, Fatma Özgünlü, Tahsin Malkoç, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı ve Yosma Bilgi'nin, zincirleme şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sokak Hayvanları Derneği Suçlamalarla Karşılaştı - Son Dakika

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