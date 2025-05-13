Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İçin Seferberlik

(ORDU) - Altınordu Belediyesi, Ordu Veteriner Hekimleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında sokaktaki can dostların kısırlaştırılması için yoğun bir çalışma başlattı.

Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altına alınması için çalışmalara başladı. Ordu Veteriner Hekimleri Odası ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan kısırlaştırma seferberliğiyle sahipsiz sokak hayvanları ücretsiz olarak kısırlaştırılıyor.

Protokol kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, sokak canlılarının kısırlaştırılma işleminin yanı sıra iç-dış parazit tedavisi ve kuduz aşısı yapılıyor. Kimliklendirme işlemlerinin ardından ise sahiplendirme süreci başlatılıyor. Böylece hem hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor hem de kontrolsüz üremenin önüne geçiliyor.

Kendi bünyesinde kurduğu Patili Dostlar Mama Üretim Merkezi ile günlük 800 kilogram mama üretimi gerçekleştirerek, patili dostların mamasız kalmasının da önüne geçen Altınordu Belediyesi'nin uygulamasına vatandaşlar da destek veriyor.

Uygulamadan yararlanan vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayvanları uyutmak yerine kısırlaştırma gibi bir uygulamayı gerçekleştirmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz"

-Aleyna Aktaş: "Haberlerde veya farklı mecralarda sokak köpeklerinin uyutulduğunu görüyoruz. Biz bunlara karşı insanlar olarak sokakta gördüğümüz hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunlara sahip çıkarken Ulaş Tepe'nin bize yardımcı ve destek olması, hayvanları uyutmak yerine kısırlaştırma gibi bir uygulamayı gerçekleştirmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

"Hayvanlarımızı kurtarmak için böyle bir proje uyguladılar"

-Muazzez Karadeniz: "Ben bu uygulama için Altınordu Belediyesi'nden çok memnunum. Hayvanlarımızı kurtarmak için böyle bir proje uyguladılar. Benim dün hayvanım alınmıştı. Kısırlaştırılıp getirildi. Gönül rahatlığıyla bu uygulamadan herkesin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Bir can dostumuzu kurtarmak için böyle bir karar alındığı çok teşekkür ederim."

"Biz sokak hayvanlarının uyutulmasını asla istemiyoruz"

-Huriye Aktaş: "Biz sokak hayvanlarının uyutulmasını asla istemiyoruz. Böyle bir çalışma olduğu için çok memnun olduk. Allah razı olsun. Köpeklerimizi gelip aldılar. Kısırlaştırdılar, aşılarını yaptırdılar daha sonra kimliklendirerek bize teslim ettiler. Köpeklerimiz uyutulmak yerine böyle bir çalışma yapıldığı için çok teşekkür ederiz."

"Sokak hayvanlarımızı korumamız gerekiyor"

-Aysel Ataş: "Başkanımız Ulaş Tepe'nin verdiği hizmet için çok teşekkür ediyorum. Ben de çevremdeki herkesi bu uygulamaya teşvik ediyorum. Sokak hayvanlarımızı korumamız gerekiyor."

Kısırlaştırma çalışmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 40 52 numaralı telefonu arayarak ya da Karapınar Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Birimi'ne şahsen başvurabilecek.