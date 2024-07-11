Sokak Hayvanlarının Uyutulmasını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Sokak Hayvanlarının Uyutulmasını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Düzenlendi

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DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ile Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyeleri, sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' öngören düzenlemeyi protesto etmek amacıyla Ankara'da yürüyüş düzenledi.

11.07.2024 18:34  Güncelleme: 19:06
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(ANKARA)- DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ile Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyeleri, Meclis'e kanun teklifi olarak sunulması beklenen ve sokak hayvanlarının "uyutulmasını" öngören düzenlemeyi protesto etmek amacıyla Ankara'da Aşağı Ayrancı'daki Cemal Süreya Parkı'ndan TBMM'nin Dikmen Kapısı'na yürüyerek, burada basın açıklaması yaptı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyeleri Cemal Süraya Parkı'nda toplandı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın da destek verdiği eylemde, polis güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler Cemal Süreya Parkı'ndan TBMM'nin Dikmen kapısına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nden Güliz Gündüz, açıklamasında, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde metruk binada ölü bulunan 15 köpeği hatırlatarak "15 köpek işkence edilirken neler hissetti? Kaçmak istedi kaçamadı. Sadece bir kere o köpeklerin yerine koyun kendinizi. Zorla bir yerde tutulduğunuzu, sürekli işkenceye uğrayan bedeninizin son bir umutla kaçmaya çalışıp bağlandığını düşünün, ne hissederdiniz?" dedi.

Siyasilerin sokak hayvanlarına yönelik açıklamalarını eleştiren Güliz Gündüz, şunları söyledi:

"Bir kere bile bakımevi gezmemiş, barınak görmemiş insanların hayvanlar hakkında ne kadar çok sözü varmış. Görmemişsiniz bir kerede anlatalım Güler. Kuduz riski taşıyan demek kuduza yakalanmış demek değildir. Kuduz aşısı ihalesi alan vekilinize sorun ülkede kuduz riski var mı diye. Barınak dediğiniz toplama kamplarında hayvanları aç bıraktıkları için, şiddet uyguladıkları için, küçücük bir yere 20 hayvan tıkıştırdıkları için  hayvanlar birbirine karşı agresifleşebilir. Yine çalışmayan berbat belediyelerinizin faturasını hayvanlara mı keseceksiniz? Barınaklarınız virüs yuvası. Sağlıklı giren hayvan hasta çıkıyor. Barınaktan çıkardığımız hayvanların epikriz raporunu da yollayalım mı size? Yaşama umudu olan, iyileşme umudu olan hayvanları berbat belediyeleriniz tedavi edemedi diye öldüreceksiniz öyle mi?

"Bir kez bile barınak gezmemişsiniz"

Mama ihalesi açıp hayvanlara mama vermeyen belediyelerinizin suçunu bu hayvanlar hayatları ile ödeyecekler öyle mi? Bir kez bile barınak gezmemişsiniz belli. Gidin ve gözlerinizle görün. Birazcık adalet duygunuz varsa ne öldürmeyi ne de toplamayı savunabilirsiniz. Bu hafta yandaş medya ile beraber 'köpekler saldırdı' haberlerinin artacağını biliyoruz. Çünkü birilerini yok etmek istediğinizde neler yaptığınızı biliyoruz. İnanmayın. Çünkü hayvanları öldürmek için yalan haberlerle nefret pompalamasına ihtiyaç var. İnanmayın. Sokaklarda tehlikeli olan, ataerkil sisteminizin kurduğu bozuk düzendir. Sokaklarda tehlikeli olan, hayvanları gözünü kırpmadan öldürenlerdir. Sokaklarda tehlikeli olan, çocuklarını küçük yaşta evlendirmek isteyenlerdir."

Protestocular, basın açıklamasının ardından ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sokak Hayvanlarının Uyutulmasını Protesto Etmek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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