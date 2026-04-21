Sokak Kedilerine Ateş Eden Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
Sokak Kedilerine Ateş Eden Sanığa Hapis Cezası

21.04.2026 18:15
İpsala'da sokak kedilerine ateş eden sanığa 5 ay hapis cezası verildi, denetim süresi 5 yıl.

Edirne'nin İpsala ilçesinde sokak kedilerine av tüfeğiyle ateş ederek birinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis verildi.

İpsala 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları, müşteki H.B. ve müşteki avukatı katıldı. Sanık K.G. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkilin üzerine atılı suçların şüphe boyutunda kaldığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın müşteki H.B. tarafından beslenen sokak kedilerine ateş ederek birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca önce 6 ay hapis verdi. Söz konusu ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle 5 aya düşürüldü.

5 yıl denetime tabi tutulacak

Mahkeme heyeti, sanığın geçmişinde tekerrüre esas sabıkasının bulunmaması ve ileride suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı vererek, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Ayrıca suçta kullanılan av tüfeklerinin müsaderesine, sanığın 45 bin lira vekalet ücreti ile bin 70 lira yargılama giderini ödemesine hükmedildi.

Karara karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

-Olay

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde 23 Ağustos 2025'te yaşanan olay sonrası müşteki H.B, komşusu K.G'nin beslediği sokak kedilerinden birini tüfekle öldürdüğü, diğerini de yaralandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, yapılan incelemede kedilerin K.G. tarafından tüfekle vurulduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak Kedilerine Ateş Eden Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

18:21
El sıkışıldı Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
