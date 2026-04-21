Sokak Kedilerine Ateş Eden Sanığa Hapis Cezası

Edirne'nin İpsala ilçesinde sokak kedilerine av tüfeğiyle ateş ederek birinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 5 ay hapis verildi.

İpsala 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları, müşteki H.B. ve müşteki avukatı katıldı. Sanık K.G. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin delillerle sabit olduğunu belirterek, üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkilin üzerine atılı suçların şüphe boyutunda kaldığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın müşteki H.B. tarafından beslenen sokak kedilerine ateş ederek birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca önce 6 ay hapis verdi. Söz konusu ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkisi sebebiyle 5 aya düşürüldü.

5 yıl denetime tabi tutulacak

Mahkeme heyeti, sanığın geçmişinde tekerrüre esas sabıkasının bulunmaması ve ileride suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı vererek, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Ayrıca suçta kullanılan av tüfeklerinin müsaderesine, sanığın 45 bin lira vekalet ücreti ile bin 70 lira yargılama giderini ödemesine hükmedildi.

Karara karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

-Olay

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde 23 Ağustos 2025'te yaşanan olay sonrası müşteki H.B, komşusu K.G'nin beslediği sokak kedilerinden birini tüfekle öldürdüğü, diğerini de yaralandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, yapılan incelemede kedilerin K.G. tarafından tüfekle vurulduğu belirlenmişti.