İstanbul’da bir kedi, dükkanda asılı halde pişen döneri yerken görüntülendi.
İstanbul’da bir dönerci dükkanında kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. İşletmenin vitrininde asılı olan ve pişmeye devam eden dönerin üzerine çıkan bir kedi, uzun süre eti yerken görüntülendi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda, dükkan çalışanlarının müdahale etmemesi dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi - Son Dakika
