Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

19.04.2026 15:46
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kaderi Galatasaray derbisinde belli olacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerde, Çaykur Rizespor karşısında uzatma dakikalarında gelen beraberlik bardağı taşıran son damla oldu.

PUAN FARKI AÇILINCA KREDİ DE AZALDI

Süper Lig'in son haftalarında önce küme düşme hattındaki Fatih Karagümrük’e yenilen, ardından Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yediği golle 2 puan bırakan Fenerbahçe’de moraller bozuk. Lider Galatasaray’ın hata yapmadığı haftada puan farkının yeniden 4’e çıkması, İtalyan teknik adamın üzerindeki baskıyı artırdı. Yönetim içerisinde Tedesco ile yola devam edilmemesi yönündeki seslerin yükseldiği ve ciddi bir fikir ayrılığı yaşandığı öğrenildi.

TEK ŞANSI GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe yönetimi, 40 yaşındaki çalıştırıcı için nihai kararını RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisinin ardından verecek. 26 Nisan Pazar günü oynanacak dev maçta yaşanacak olası bir puan kaybı, Tedesco’nun sarı-lacivertli kulüpteki serüveninin sonu olabilir.

DERBİ KARNESİ UMUT VERİYOR

Tedesco'nun geleceği tartışılsa da bu sezonki büyük maç performansı dikkat çekiyor. İtalyan hoca yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 5 derbi maçında henüz mağlubiyet yüzü görmedi: Sarı-lacivertliler bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmayı başardı. 

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

