Sokak Köpeği Kızakla Kayarak Neşe Saçtı

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SAMSUN'da bir sokak köpeği kızağa binerek kaydı. Çevredekiler, köpeğin kızakla kaydığı anları, cep telefonuyla kaydetti.

Vezirköprü ilçesi Pazarcı Mahallesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Mahalledeki bir sokak köpeği, ağzıyla taşıdığı kızağa binerek kaydı. Köpeğin kızakla kaydığını fark eden çevredekiler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada da ilgi topladığı belirtildi. Mahalleli, köpeğin daha önce de benzer hareketler yaptığını belirterek, o anların kış günlerine neşe kattığını söyledi.

Haber: Samsun,