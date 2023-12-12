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Sokak köpekleri asansörü kullanıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde iki mahalle arasındaki uzaklığı kısaltmak için yapılan asansörü sokak köpekleri de kullanıyor. Bazı köpekler ise soğuk havalardan korunmak için asansörü mesken tutunca vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Sokak köpekleri asansörü kullanıyor
12.12.2023 - 11:12,
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Bu köpekler bir mahalleden diğer mahalleye asansör ile gidiyor

Bu asansöre binmek cesaret ister

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde iki mahalle arasındaki uzayan mesafeyi kısaltmak için 5 yıl önce faaliyete giren 50 metrelik asansörü sadece insanlar değil sokak köpekleri de kullanıyor. Köpekler iki mahalle arasında gidip gelme işlemini asansörle yaparken, bazı köpekler ise soğuk havalardan korunmak için asansörü mesken tutunca asansörü kullanan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Pratik ve inanılmaz çözümleri ile dikkat çeken Karadeniz insanı gibi yörede yaşayan sokak hayvanları da artık ya havasından ya da suyundan misali hayatını kolaylaştırmanın yolunu bulmuş durumda.

Hopa ilçe merkezinden yaklaşık 50 metre yüksekte olan Kuledibi mahallesinin yolu uzun ve merdivenli yol da vatandaşları canından bezdirince mahalle halkı 5 yıl önce belediyeden mahallesine asansör istedi. Mahalledeki ulaşım sorunu belediye tarafından asansör yaptırılarak çözüldü. Hopa Kaymakamlığı ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası binaları arasında yaptırılarak hizmete giren asansör yerden 50 metre yükseğe çıkarak Kuledibi mahallesinin ulaşım sorununu çözdü. 10 katlı bir apartman yüksekliğindeki 5-6 kişi alan asansör sayesinde vatandaşların hayatı kolaylaştığı gibi bu sürede sokak hayvanlarının da hayatı kolaylaştı.

Tıpkı mahalle sakinleri gibi mahalledeki köpekler de ilçe merkezine bu asansör vasıtası ile gidip gelmeye başladı. İki mahalle arasında tıpkı insanlar gibi sokak köpekleri de asansör ile yapıyor. Soğuk havalardan korunmak için asansörün içini kulübe gibi kullanarak, insanlara aldırış etmeden asansörle aşağı yukarı inip çıkan köpekleri görenler ilk başta büyük tedirginlik yaşasa da mahalle halkı da bu köpeklere alışmış durumda. Bölge halkı bu duruma alışkın olsa da ilk kez bu durumla karşılaşanlar ise durum oldukça şaşırtıcı.

İlk kez bu durumla karşılaşan ilçe sakinlerinden Ercan Reisoğlu, asansör kapısında bekleyen köpeği görünce cep telefonuyla kayıt aldığı sırada asansör kabininde 3 köpeği görünce neye uğradığını şaşırdı. Biraz bekledikten sonra asansöre binen Reisoğlu, yaşadığı o anları cep telefonuna kayıt edince sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ercan Reisoğlu yaşadığı olayı anlatarak "O gün asansöre geldiğimde asansörün kapısında köpek bekliyordu. Arkadaşlarıma göstermek için video çekmeye başladım. Bekleyen köpeğe dedim, gel seni de aşağıya indireyim. Asansör gelince kabinin içerisinde 3 köpekle daha karşılaştım. Çok şaşırdım, hatta çok korktum, dedim ne yapayım. Mecburen inmem lazım yol uzuyor bu sefer. Ben de bindim ses etmediler ama dışarda bulunan köpeğe havladılar. Gelme dediler sanırım. O da binmedi sırasını bekledi. Ben ve 3 köpek asansörle inmeye başladık. İçeride güzel bir ortam müzikte vardı sakin bir şekilde indik" dedi.

Kaynak: İHA
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