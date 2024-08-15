Sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan kadın hayatını kaybetti

Sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan kadın hayatını kaybetti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sokak köpeklerini beslemek için mama yükleyip yola çıktığı üç tekerlekli elektrikli bisikletine, minibüsün çarptığı kazada hayatını kaybeden Aysun Köse (54) toprağa verildi. Cenazeye, Köse'nin cezaevindeki oğlu Abdülkerim Köse de jandarma nezaretinde katıldı.

15.08.2024 16:49
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sokak köpeklerini beslemek için mama yükleyip yola çıktığı üç tekerlekli elektrikli bisikletine, minibüsün çarptığı kazada hayatını kaybeden Aysun Köse (54) toprağa verildi. Cenazeye, Köse'nin cezaevindeki oğlu Abdülkerim Köse de jandarma nezaretinde katıldı.

Kaza, dün Tavşanlı- Harmancık kara yolu 5'inci kilometresindeki Sorkun mevkisinde meydana geldi. M.P. (46) yönetimindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, önünde giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan Köse, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada ayrıca Köse'nin bisiklet sepetindeki köpeği de öldü. Hayvansever Aysun Köse'nin bisikletine mamaları yükleyip, bölgedeki sokak köpek köpeklerini beslemeye gittiği belirtildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.P., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aysun Köse'nin ölümünün şokunu yaşadıklarını belirten arkadaşı, Berrin Derin Güngören, "Fedakarca çalışmalarını çok takdir ettim. O kendisini sahipsiz canlara, dilsiz kullara adamıştı. Maalesef böyle insanlar günümüzde çok az bulunuyor. Gerçekten herkes tarafından çok sevilen bir hanımdı, çok hanımefendi bir kişilikti. Mekanı cennet olsun" dedi.

OĞLU, JANDARMA NEZARETİNDE SAF TUTTU

3 çocuk annesi Aysun Köse için Şapçı köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz ile yakınları katıldı. Cenazede 'hırsızlık' suçundan tutuklu olan oğlu Abdülkerim Köse de özel izinle, jandarma nezaretinde yer aldı. Alınan helalliğin ardından, köy meydanında namazı kılındı. Namazın ardından Aysun Köse, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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