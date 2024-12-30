Sokak Köpeklerinin Saldırısı Genç Motosikletlinin Ölümüne Neden Oldu

Güncel

SİİRT'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçan Harun Erkuş'un (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Erkuş, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Doğan Mahallesi 1224'üncü Sokak'ta meydana geldi. Motosiklet ile seyir halinde olan Harun Erkuş, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Erkuş'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erkuş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erkuş, kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.