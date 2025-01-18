Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Eslem Teker'in (12) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerini ardından ailesine teslim edildi. Hastane morgundan alınan Eslem'in cenazesi, Akalın Köyü'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Eslem'in ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
HABER: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),
Son Dakika › Güncel › Sokak Köpeklerinin Saldırısı Sonucu 12 Yaşındaki Eslem Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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