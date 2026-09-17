‘Sokaklar Güvende’ operasyonundaki 53 şüpheliden 21’i adliyede

‘Sokaklar Güvende’ operasyonundaki 53 şüpheliden 21’i adliyedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Sokaklar Güvende’ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: DHA
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