Sokaktan Kampüse Geleneksel Çocuk Oyunları - Son Dakika
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Sokaktan Kampüse Geleneksel Çocuk Oyunları

Sokaktan Kampüse Geleneksel Çocuk Oyunları
16.06.2026 14:04
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi, kültürel miras tanıtıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesince, "Sokaktan Kampüse: Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliği düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Kuzey Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'den ve dünyadan çocuk oyunları fotoğraflar ve objelerle tanıtıldı. Çocuk oyunlarına ilişkin sergi alanında çeşitli oyunların anlatıldığı etkinlikte, çocuklar ve aileleri bir arada oyun oynama fırsatı buldu.

Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Sevimli, gazetecilere, çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Öğretmen adaylarımız bir dönem boyunca ortaya koymuş oldukları ürünleri, etkinlikleri, içerikleri öğrencilerimizle buluşturuyorlar. Bu kapsamda onların yaratıcılıkları, pedagojik ilkeler çerçevesinde ortaya koydukları bakış açıları ürünlere yansımış oluyor." dedi.

Oyunları sadece boş zamanların geçirildiği aktiviteler olarak değerlendirmediklerini ifade eden Sevimli, "Günümüzde eğitim camiasında ön plana çıkan gündem başlıklarımızdan bir tanesi, dijital bağımlılık ve aynı zamanda ekran bağımlılığı. Bunların üstesinden gelmenin en önemli yollarından biri olarak oyunları görüyoruz. Çünkü oyunlar sosyal etkinlikle birlikte öğrencilerimize bir oyun alanı sunuyor. Bu çalışmayı değerli kılan bir başka başlık da geleneksel oyunların, yani kültürel medeniyetimizin bize bırakmış olduğu mirasın bugünlere öğrencilerimizin yorumlarıyla taşınmış olması. Bunu biz çok değerli buluyoruz." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Dr. Elif Armağan ise fakültede "Geleneksel Çocuk Oyunları" dersi verdiğini belirterek, bu dersin çıktısını görmek, hem Türk öğrencilerin hem de uluslararası öğrencilerin oyunda birleşmesini göstermek adına etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Etkinliğe gelen konukların kare kodları okutarak öğrencilerin tasarladıkları oyunları görebildiğini dile getiren Armağan, "Dünyadan çocuk oyunları köşemizde Latin Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan, Türk Cumhuriyetlerinden birçok oyun görebilirler. Bir diğer köşemiz de aile köşesi. Bu bizim için çok önemli. Hepimizin muzdarip olduğu konuların başında dijital bağımlılık geliyor. Bunun maalesef kötü örneklerini de son zamanlarda yaşadık. Bu nedenle böyle bir köşe tasarladık. Bu köşede aileler hep birlikte bir araya gelip geleneksel çocuk oyunlarını kuşaktan kuşağa aktararak, bu kültürel mirası ortaya çıkararak oyun oynayacaklar. Bu oyunla birlikte sevgi, saygı ve empatinin gelişmesini hedefledik." ifadelerini kullandı.

Etkinlik 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

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