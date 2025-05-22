Söke Belediye Başkanı Arıkan, Kültürel Miras Komisyonu'na Seçildi

(AYDIN) - Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Konya'daki Tarihi Kentler Birliği Olağan 1'inci Meclis Toplantısında "Kültürel Miras Alanı Yönetim Komisyonu"na seçildi.
Söke Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarihi Kentler Birliği Olağan 1'inci Meclis Toplantısı ve "Milli Mücadele Rotası Kongresi"nin Konya'daki Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği anımsatıldı.
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı vekaleten Belediye Meclisi Üyesi Nusret Berk Yeltekin'in toplantıya katıldığı bildirilen açıklamada, Yeltekin'in Tarihi Kentler Birliği'nin encümen seçimlerinde oy kullandığı belirtildi.
Açıklamada, Söke Belediye Başkanı Arıkan'ın kentlerin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik Tarihi Kentler Birliği Kültürel Miras Alanı Yönetim Komisyonu'na seçildiği bildirildi.
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