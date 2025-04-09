Söke Belediye'den Efes Kültür Merkezi Projesine Restorasyon

(AYDIN) - Söke Belediyesi, "Efes Kültür Merkezi" projesi kapsamında tarihi binanın otel kısmında restorasyon çalışmalarına başladı.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Efes Kültür Merkezi" projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Sinema bölümünün ilçe halkının hizmetine sunulmasının ardından tarihi binanın otel kısmında da beklenen restorasyon çalışmaları başladı.

Kısa bir süre önce ikinci etap çalışmaları kapsamında dış cephesi yenilenen binada, şimdi ise otel bölümünde kapı ve pencere doğramaları aslına uygun şekilde yenileniyor. Doğramaların değiştirilmesinin ardından otel kısmı odalarında yenileme çalışmalarına geçilecek.

Söke Efes Sineması ve Oteli'nin, ilçenin kültürel hayatına yeni bir soluk kazandırması ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline gelmesi hedefleniyor.