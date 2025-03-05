Söke Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Yuvalar

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(AYDIN) - Söke Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına sadece barınma ve tedavi imkanı sunarken, onları yeni yuvalarına da kavuşturuyor. "Sevimli Patiler Sevgi Evi" olarak adlandırılan merkezde can dostları sahiplendirme çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan tarafından Söke'ye kazandırılan merkez; sokak hayvanlarının barınma, beslenme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetlerinin yanında onlara sıcak bir yuva bulmalarını sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Merkezde konuk edilen hayvanların sevgi dolu bir aileye kavuşabilmesi için hayvanseverlerin desteği büyük önem taşıyor. Gerekli işlemler ve sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlar, yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

Çalışmalar kapsamında Yıldıray ve Fatma Dinler çifti ile Hasat Grup işletmesi, Sevimli Patiler Sevgi Evi'nde bulunan iki can dostu sahiplendi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sokak hayvanlarının sevgi dolu yuvalara kavuşması için tüm hayvanseverler, işletme ve çiftlik sahipleri merkezdeki can dostları sahiplenmeye davet edildi.