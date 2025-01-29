Söke Belediyesi, Tarihi Festivalleri Yeniden Düzenliyor

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(AYDIN)- Söke Belediyesi, ilçenin geçmişte büyük ilgi gören festivallerini yeniden düzenliyor. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Festivallerimizle hem ilçemizin kültürel miraslarını yaşatmayı hem de turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Söke Belediyesi, en son 2017 yılında düzenlenen Serçin Yılanbalığı Festivali ile 2022 yılında gerçekleştirilen Güllübahçe Festivali'ni bu yıl tekrar Söke halkı ile buluşturacak. Ayrıca Latmos'ta ilk kez doğa şenliği de gerçekleştirilecek. Söke Belediyesi, festivaller ile bölgenin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Festivallerde, konserlerden yöresel lezzetlere, kültürel etkinliklerden doğa turlarına kadar birçok program halk ile buluşturulacak. Serçin Yılanbalığı Festivali 12-13 Nisan 2025, Latmos Doğa Şenliği Festivali 26-27 Nisan 2025, Güllübahçe Priene Kültür Festivali ise 25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

"Ziyaretçilerimizin unutamayacağı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz"

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Festivallerimizle hem ilçemizin kültürel miraslarını yaşatmayı hem de turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutamayacağı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi'nin kıyısında yer aldığı Bafa Gölü ile Meksika'nın Saragossa Körfezi arasında yaklaşık 7 bin km yolculuklarıyla dikkat çeken yılanbalıkları, gastronomi ve ekonomiye katkı sağlıyor. Güllübahçe Mahallesi İon Kentleri'nin önemli merkezi Priene'ye ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender ve Bilge Bias'ın kenti Priene, M.Ö dördüncü yüzyılda kurulan ilk planlı şehir olarak Anadolu'nun Pompeisi olarak nitelendiriliyor. Güllübahçe Mahallesi'nde tarihi Rum evlerinin yanında Aziz Nikolas Kilisesi de bulunuyor.