Söke Belediyesi, Tarihi Festivalleri Yeniden Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Söke Belediyesi, Tarihi Festivalleri Yeniden Düzenliyor

Söke Belediyesi, geçmişte büyük ilgi gören Serçin Yılanbalığı Festivali ve Güllübahçe Priene Kültür Festivali'ni yeniden düzenliyor. Ayrıca Latmos'ta doğa şenliği de gerçekleştirilecek. Festivallerde kültürel etkinlikler ve yöresel lezzetler sunulacak.

29.01.2025 14:38  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Söke Belediyesi, ilçenin geçmişte büyük ilgi gören festivallerini yeniden düzenliyor. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Festivallerimizle hem ilçemizin kültürel miraslarını yaşatmayı hem de turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Söke Belediyesi, en son 2017 yılında düzenlenen Serçin Yılanbalığı Festivali ile 2022 yılında gerçekleştirilen Güllübahçe Festivali'ni bu yıl tekrar Söke halkı ile buluşturacak. Ayrıca Latmos'ta ilk kez doğa şenliği de gerçekleştirilecek. Söke Belediyesi, festivaller ile bölgenin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Festivallerde, konserlerden yöresel lezzetlere, kültürel etkinliklerden doğa turlarına kadar birçok program halk ile buluşturulacak. Serçin Yılanbalığı Festivali 12-13 Nisan 2025, Latmos Doğa Şenliği Festivali 26-27 Nisan 2025, Güllübahçe Priene Kültür Festivali ise 25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

"Ziyaretçilerimizin unutamayacağı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz"

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Festivallerimizle hem ilçemizin kültürel miraslarını yaşatmayı hem de turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Halkımızın ve ziyaretçilerimizin unutamayacağı etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi'nin kıyısında yer aldığı Bafa Gölü ile Meksika'nın Saragossa Körfezi arasında yaklaşık 7 bin km yolculuklarıyla dikkat çeken yılanbalıkları, gastronomi ve ekonomiye katkı sağlıyor. Güllübahçe Mahallesi İon Kentleri'nin önemli merkezi Priene'ye ev sahipliği yapıyor. Büyük İskender ve Bilge Bias'ın kenti Priene, M.Ö dördüncü yüzyılda kurulan ilk planlı şehir olarak Anadolu'nun Pompeisi olarak nitelendiriliyor. Güllübahçe Mahallesi'nde tarihi Rum evlerinin yanında Aziz Nikolas Kilisesi de bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güllübahçe, Gastronomi, Güncel, Kültür, Yaşam, Doğa, Söke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke Belediyesi, Tarihi Festivalleri Yeniden Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi, Tarihi Festivalleri Yeniden Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.