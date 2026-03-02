Söke'de Av Tüfeği Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke'de Av Tüfeği Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

02.03.2026 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki Serhat Budak vurularak hayatını kaybetti, 2 arkadaş gözaltında.

Aydın'ın Söke ilçesinde av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü, 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Atburgazı Mahallesi sakinleri, meydanda Serhat Budak'ın (15) av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'ın vücudunun farklı yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de Av Tüfeği Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 04:20:58. #7.11#
SON DAKİKA: Söke'de Av Tüfeği Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.