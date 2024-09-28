Aydın'ın Söke ilçesinde cip ve tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
B.A'nın kullandığı FB BB 81 yabancı plakalı cip, Argavlı mevkisinde karşı yönde seyreden A.K. idaresindeki 09 SM 947 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile cipte bulunan A.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.A. ve A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Cip ve Tır Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?