Söke'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Söke ilçesindeki fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün bir fabrikanın depo kısmındaki mısır sapı balyalarında çıkan yangına gece boyunca müdahale edildi.
Yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.
Ekiplerin depodaki soğutma çalışması sürüyor.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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