Söke'de Kaçak Alkol ve İlaç Operasyonu - Son Dakika
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Söke'de Kaçak Alkol ve İlaç Operasyonu

Söke\'de Kaçak Alkol ve İlaç Operasyonu
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Söke'de jandarma, 100 litre etil alkol ve cinsel gücü artırıcı ürünlerle 2 şüpheliyi yakaladı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda 100 litre etil alkol ile çeşitli cinsel gücü artırıcı ürünler geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Söke'nin Konak Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile adreste İ. T. (37) ve Ö. T.'nin (38) kaçak alkol üretip, piyasaya sürdükleri tespit edildi. 2 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramada 100 litre etil alkol, bin 450 alkol aroma kiti, kaçak bin 150 cinsel işlev bozukluğu ilacı, bin 650 cinsel gücü artırıcı macun ve 350 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan kaçak ürünlere el konulurken İ.T ve Ö.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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