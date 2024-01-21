Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağarası Yolu'nda Söke istikametine manevra yapan 35 ASL 874 plakalı otomobil, 31 R 1119 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı gören mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada yaralanan A.A, F.G. ve M.A, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.
Mahalle sakinleri, benzer kazaların önlenebilmesi için kasis yapılması gerektiğini savundu.
Son Dakika › Güncel › Söke'de kaza: 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika