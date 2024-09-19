Söke'de Kaza Sonrası Araç Alev Aldı

Aydın'ın Söke ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Arif U. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Söke- Bağarası yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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