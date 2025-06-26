Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
H.M.G'nin kullandığı 09 AOT 369 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Gökçül'e (65) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökçül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motosikletin sürücüsü ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Motosiklet Kazası: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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