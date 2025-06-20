Aydın'ın Söke ilçesinde, pikapla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
S.E.D'nin (19) kullandığı 09 YL 735 plakalı pikap, Söke- Didim kara yolu Yenidoğan Mahallesi Özbey Kavşağı'nda, B.Y. (17) yönetimindeki 09 AHT 427 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan yola çıkan motosiklete pikabın çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücünün sürüklendiği anlar yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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