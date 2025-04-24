Söke\'de Tır ile Otomobil Çarpıştı

Aydın'ın Söke ilçesindeki tırın otomobile çarpıştığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.P. yönetimindeki 09 BLR 998 plakalı tır, Söke Organize Sanayi Bölgesinde, sağından geçen M.A. idaresindeki 10 AIY 862 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil kaldırıma çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.