Söke'de Uçamaz Haldeki Karaleylek Kurtarıldı - Son Dakika
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Söke'de Uçamaz Haldeki Karaleylek Kurtarıldı

Söke\'de Uçamaz Haldeki Karaleylek Kurtarıldı
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Kırık kanadıyla uçamayan karaleylek, EKODOSD tarafından tedavi edilip doğal yaşamına dönecek.

AYDIN'ın Söke ilçesinde uçamaz halde bulunan karaleylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından korumaya alındı. Daha önce kırılan sağ kanadının hatalı kaynadığı belirlenen leylek, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Selami Gündüz, dün çocuklarıyla birlikte koyunlarını otlattığı alanda kanatlarını çırpmasına rağmen uçamayan siyah bir kuş gördü. Kuşu dere kenarında yakalayan Gündüz, durumu Sazlı Mahalle Muhtarı Hasan Karaman'a bildirdi. Muhtar Hasan Karaman'ın haber vermesi üzerine de EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gidip, karaleylek olduğunu tespit ettiği kuşu koruma altına aldı. Daha önce kırılan sağ kanat kemiğinin hatalı kaynadığı tespit edilen karaleylek, bir gün boyunca EKODOSD'un dernek binasında kaldı. Karaleyleğin, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı bildirildi.

'FABRİKALAR SULAK ALANLARI KİRLETİYOR'

Söke ve çevresindeki azmak ve derelerin başta kuşlar olmak üzere birçok canlı için çok önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şunları söyledi:

"Buradaki sulak alanlar karaleylek gibi nadir görülen kuş türlerinin yanı sıra çok sayıda memeliye, balığa, sürüngenlere, amfibiye ve diğer sucul canlılara yaşam ortamı sağlamaktadır. Ancak ne yazık ki bu bölgedeki sulak alanlar, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalardan çıkan atıklar ve küllerle doldurulmaktadır. Bu uygulamalar, sulak alan ekosistemini ve burada yaşayan canlıların yaşam alanlarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Sulak alanların fabrika atıkları ve küllerle doldurulması derhal engellenmeli; insanlara, kuşlara, memelilere ve sucul canlılara yaşam sağlayan bu hassas ekosistemler mutlaka koruma altına alınmalıdır. Bir karaleyleğin kurtarılması sevindirici, ancak asıl önemli olan, onu yaşatan sulak alanların korunması" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de Uçamaz Haldeki Karaleylek Kurtarıldı - Son Dakika

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