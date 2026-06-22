Söke'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altında

KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda saat 16.00'da çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle 19.00'da kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormandaki yangına ekipler, zeytinlik alanda kuruyan otlarla birlikte hızlı yayılan alevlere karşı hava pompası ya da hava kompresörü olarak bilinen ekipmanla da müdahale etti. Yangında 8 hektar orman zarar gördü.

Haber- Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,