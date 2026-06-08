Söke'deki Silahlı Saldırıda 4 Tutuklama - Son Dakika
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Söke'deki Silahlı Saldırıda 4 Tutuklama

Söke\'deki Silahlı Saldırıda 4 Tutuklama
08.06.2026 00:15
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Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı, gözaltı sayısı 7 oldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Ercan Z. (31) ve yanındaki Nurgül A'nın (25) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Erkan A'nın kuzeni E.A. ile yakınları D.G. ve N.G. de gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 7 oldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden öldürülen kadının eşi Erkan A. ile Y.A, E.A ve N.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Kapalı Pazaryeri'nde 30 Mayıs'ta park halindeki 26 AKR 342 plakalı otomobile tabancayla ateş açılmış, sürücü Ercan Z. ile yanındaki Nurgül A. hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında cinayeti işlediği öne sürülen Nurgül A'nın eşi E.A'nın kardeşi B.A. (17) ile M.M. (17) gözaltına alındıktan sonra 2 Haziran'da tutuklanmıştı.

Ayrıca zanlının 3 kuzeni de 4 Haziran'da, cinayet zanlısı da Erkan A. da 6 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'deki Silahlı Saldırıda 4 Tutuklama - Son Dakika

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