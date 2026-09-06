Söke'nin 104'üncü kurtuluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Akça, Belediye Başkanı Arıkan ve Tuğgeneral Karaoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Arıkan, halkın işgale teslim olmadığını vurgularken programda halk oyunları ve şiirler yer aldı.
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve 51'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende konuşan Belediye Başkanı Arıkan, ilçenin Milli Mücadele yıllarında işgalin ve acıların ortasında kaldığını ancak hiçbir zaman teslim olmadığını ifade ederek, halkın "Bu vatan bizimdir" diyerek işgale karşı direndiğini söyledi.
Programda halk oyunları oynandı, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.
Kaynak: AA
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