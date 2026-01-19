Söke'de Temizlik Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
Söke'de Temizlik Altyapısı Güçleniyor

19.01.2026 16:21  Güncelleme: 17:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Söke Belediyesi'ne hibe edilen 345 çöp konteyneri ile ilçenin temizlik hizmetlerinin kalitesi artırılacak. Bu yatırım, son altı ayda Söke'ye kazandırılan toplam 7 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımın parçası.

(AYDIN) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Söke Belediyesi'ne 345 adet çöp konteyneri hibe edildi. İlçe genelinde temizlik hizmetlerinin kalitesini artıracak konteynerler, kısa süre içinde mahallelere dağıtılacak.

Bakanlıktan hibe edilen 345 adet çöp konteyneri ile Söke'ye son altı ayda 7 milyon TL'nin üzerinde yatırım kazandırıldı. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın görev süresi boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne yapılan toplam yatırım miktarı yalnızca konteyner alımında 20 milyon TL'yi aştı. Bu rakam, Söke Belediyesi tarihinde temizlik altyapısına yapılan en kapsamlı yatırımlardan biri olarak öne çıktı.

Teslim alınan konteynerlerle birlikte ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin yenilenme oranı yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Böylece hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından önemli bir adım atılmış olacak.

Arıkan, hibeye ilişkin, "Söke'de daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Son dönemde mali değeri 7 milyon TL'yi aşan 575 yeni konteyneri Söke'mize kazandırdık. Geride kalan 2 buçuk yıllık hizmet dönemimde ise Temizlik İşleri'mize 20 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Yeni konteynerlerin kazandırılmasında emeği olan Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve tüm bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yatırımlarımız devam edecek. Az laf, çok iş diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

