SOL Parti'den Laiklik İçin Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SOL Parti'den Laiklik İçin Suç Duyurusu

23.02.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOL Parti, laikliğe yönelik saldırılara karşı suç duyurusunda bulundu ve hesap soracaklarını açıkladı.

(ANKARA)- SOL Parti, laikliğe yönelik saldırılar karşısında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz" açıklamasında bulundu.

SOL Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada laikliğe yönelik saldırılar karşısında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

SOL Parti'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Laikliğe yönelik saldırılar karşısında suç duyurusunda bulunuyoruz."

Laik ve demokratik Türkiye için verdiğimiz mücadeleden dolayı 6 arkadaşımız anayasa fiilen askıya alınarak ev hapsi cezası verildi.

Laikliği savunma çağrısı karşısında; bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermeye çalıştılar.

Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz.

Tarihe not düşüyoruz; laikliğe yönelik tüm bu saldırılar Türkiye'deki demokratik düzene yönelik saldırıdır ve bu suçu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na laikliğe yönelik işlenen suçlar ile ilgili tüm sorumluluklar hakkında soruşturma yürütülmesi için başvuruda bulunduk.

Ne yaparsanız yapın; laik, demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye, laikliğe ve demokrasiye saldıranlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sol Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOL Parti'den Laiklik İçin Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
20:37
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan sonra iki kötü haber daha
Fenerbahçe'ye Skriniar'dan sonra iki kötü haber daha
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:12:11. #.0.5#
SON DAKİKA: SOL Parti'den Laiklik İçin Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.